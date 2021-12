Ab sofort wieder Maskenpflicht an Schulen in NRW

Ab sofort gilt in allen Schulen Nordrhein-Westfalens wieder die Maskenpflicht im Unterricht.

David Ebener

Lotte/Westerkappeln. Das Landeskabinett hat in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch, 1. Dezember, auf Vorschlag von Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer die Rückkehr zur Maskenpflicht im Unterricht am Sitzplatz beschlossen. Sie gilt bereits ab morgen, 2. Dezember.

Wie der Kreis Steinfurt in einer Mitteilung zitiert, habe Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer erklärt: "In der gegenwärtigen Situation, in der wir uns auch mit einer neuen Virusvariante auseinandersetzen müssen, haben wir aus Gründ