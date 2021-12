Was mache ich mit einem verschnupften Kind in Corona-Zeiten?

Bei Schnupfen sollten Kinder einen Tag zur Beobachtung zu Hause bleiben. Diese Empfehlung gibt der Kreis Steinfurt mit Hinweis auf das Schulministerium NRW heraus.

dpa/Mascha Brichta

Kreis Steinfurt/Lotte. Kinder sind gerade im Herbst und Winter häufig krank. Eine Schnupfnase ist schon fast Normalzustand - aber in Corona-Zeiten? Wie sollen Eltern entscheiden, ob ihr Kind zu Hause bleibt?

Das Kinder kränkeln, insbesondere in Herbst und Winter ist normal und eigentlich auch gut so, teilt der Kreis Steinfurt mit. Denn nur so könne ihr Immunsystem trainiert werden. Laufende Nasen sind abseits der Corona-Pandemie auch alleine ke