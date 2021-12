Wo kann ich mich in Lotte und Westerkappeln testen lassen?

Ein Corona-Schnelltest Drive-in wird am 4. Dezember in Lotte-Büren eröffnen. (Symbolfoto)

dpa/Julian Stratenschulte

Lotte/Westerkappeln. Ohne tagesaktuellen Schnelltest in Osnabrück essen gehen oder zum Friseur? Das geht seit heute (1. Dezember) nicht mehr. Doch wo kann man sich in Lotte und Westerkappeln testen lassen? Wir haben nachgefragt.

Anders als in NRW gilt in Niedersachsen jetzt die 2Gplus-Regel. Heißt: Auch Geimpfte und Genesene benötigen einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest, wenn sie Dienstleistungen in Osnabrück und dem Umland nutzen wollen. Hier kann man sic