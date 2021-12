Kann die Linienführung der R15 in Alt-Lotte verändert werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich jetzt der Verkehrs- und Umweltausschuss der Gemeinde Lotte.

Symbolbild RVM

Lotte. Eine bessere Busanbindung für die Bürger in Alt-Lotte fordert die SPD. Das die Realisierung gar nicht so einfach ist, zeigte sich jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Umwelt.

Zur Erinnerung: Als im Sommer 2020 die L501 wegen der Radwegesanierung voll gesperrt war, musste die Buslinie R30/R31 - jetzt R15 - über den Hansaring durch die Cappelner Straße und Bahnhofstraße bis zum Kreisel auf die L501 umgeleitet werd