Lotte: Betrunkener Motorradfahrer fährt in Rettungswagen

Ein Motorradfahrer ist mit einem Rettungswagen in Lotte kollidiert. (Symbolbild)

Michael Gründel

Lotte. Ein Motorradfahrer ist am Montag Abend gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Eversburger Straße / Westerkappelner Straße mit einem Rettungswagen kollidiert.

Der Rettungswagen fuhr laut Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Eversburger Straße in Fahrtrichtung Osnabrück. An der Kreuzung mit der Westerkappelner Straße wollte der Rettungswagen nach links in Richtung Wersen a