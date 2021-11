An der dritten Apotheken-Wunschbaumaktion in Lotte beteiligen sich Christina Bohlmann, Maike Langkau, Rainer Lammers, Marlies Kütter und Miriam Gerlach (von links).

Ursula Holtgrewe

Lotte. Nicht alle Familien können Herzenswünsche ihrer Kinder an Weihnachten erfüllen, weil es finanziell nicht drin ist. Zum dritten Mal gibt es daher die Wunschbaumaktion der drei Lotter Apotheken. Worum geht es?

So fing es an:„Von einem Apotheker in Emsdetten haben wir die Idee übernommen“, sagt die Marketingleiterin der Leugermann-Apotheken, Maike Langkau, beim Treffen in der Rosen Apotheke in Alt-Lotte. Da habe es nahegelegen, dass die drei Lotte