So war die Landung der sechs Intensivpatienten aus Bayern am FMO

Einzeln wurden die schwer kranken Patienten aus dem Airbus der Luftwaffe in Containern zu Boden gelassen. Dort übernahm der Rettungswagen jeweils einen Partienten.

Axel Ebert

Greven/Osnabrück. Mit einer Bundeswehrmaschine sind am Freitagabend am Flughafen Münster-Osnabrück sechs Intensivpatienten eingeflogen worden. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser nach Münster, Bielefeld, Bünde und Steinfurt verlegt.

Gespenstisches Szenario auf der Airport-Rollbahn. Um 17.30 Uhr landete in Greven nach 45-minütigem Flug lautlos die MedeVac, ein Sanitätsflugzeug der Luftwaffe vom Typ Airbus 310. Gestartet war das fliegende Krankenhaus im bayrischen Memmin