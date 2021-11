(Symbolfoto)

Greven. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll ein Spezialflugzeug der Luftwaffe am Freitag aus Bayern Schwerkranke zum Airport Münster/Osnabrück (FMO) in Nordrhein-Westfalen fliegen.

Die NRW-Landesregierung will zur Aufnahme von Corona-Patienten aus anderen Bundesländern planbare Operationen in den NRW-Krankenhäusern verschieben lassen. Eine entsprechende Verordnung wollte das Kabinett am Freitagmorgen in einer Sondersi