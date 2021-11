Dachstuhl von Doppelhaus in Lotte steht in Flammen

Der Dachstuhl eines Wohnhauses im Hünenweg in Lotte ist am Donnerstagabend in Vollbrand geraten.

NWM-TV

Lotte. Am Donnerstagabend ist die Feuerwehr zu einem Feuer in der Hünenstraße in Lotte gerufen worden. Dort steht der Dachstuhl eines Wohnhauses in Vollbrand.

Den ersten Polizeiinformationen zufolge ist keine Person mehr in Gefahr. Wie der Brand in dem Haus an der Hünenstraße entstanden ist, sei bislang noch unklar. Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten be