In dem Transporter starb eine 55-jährige Frau.

Westerkappeln/Lotte. Der tödlichen Kollision am Dienstagmorgen auf der A30 bei Westerkappeln war ein weiterer Unfall vorausgegangen. Die Unfallursache ist weiterhin unklar.

Am Dienstag war eine 55-Jährige mit ihrem Kastenwagen um 7.12 Uhr auf der A30 zwischen Lotte/Velpe und Laggenbeck in Richtung Rheine auf einen Sattelzug aufgefahren, sie starb noch am Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte