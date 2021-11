Ihren letzen Urlaub hat Annemarie Hahner serh genossen.

Hahner

Lotte. Als Landfrauenvorsitzende hat Annemarie Hahner vieles bewegt in Alt-Lotte. Am 18. November ist sie im Alter von 75 Jahren gestorben.

Wer sie länger kannte, dem ist „Annemie“ als lebensfrohe, tatkräftige und ideenreiche Frau in Erinnerung, aber auch als in der Sache konsequente und streitbare Zeitgenossin. Geboren wurde sie am 29. Mai 1946 in Alt-Lotte als Annemarie Peist