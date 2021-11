An der Cappelner Straße in Lotte wird es auf zwei Grundstücken, auf denen derzeit noch jeweils ein Zweifamilienhaus steht, eine barrierefreie Wohnanlage mit insgesamt 20 Wohneinheiten geben.

Gemeinde Lotte/Rolfsen Ingenieure

Lotte. In der Ortsentwicklung hat die Erschließung neuer Baugebiete in Lotte derzeit Priorität. So will die Politik Abwanderungstendenzen entgegenwirken.

Denn neuere Gutachten zeigen, dass die Abwanderungstendenz der älteren Bevölkerung beinahe genau so groß ist wie bei den jungen Leuten, die Lotte verlassen, um zu studieren oder eine Ausbildung zu beginnen. Es fehlt an Wohnraum für Familien