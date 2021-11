Wertsachen sollten am Körper getragen werden - allerdings nicht so. (Symbolbild)

dpa/Arno Burgi

Lotte/Westerkappeln. Nach vermehrten Überfällen in Greven und Lengerich warnt die Polizei im Kreis Steinfurt auch die Bürger in Lotte und Westerkappeln vor Taschendieben. Die Gefahr lauere in Einkaufszentren und Supermärkten.

Bei der Polizei gingen in diesen Herbstwochen vermehrt Anzeigen wegen Taschendiebstählen ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Steinfurt. So gab es in Greven am Freitag vor einer Woche zur Mittagszeit fünf Taschendiebstähle, d