Familie Hoffeld lädt zum Adventsleuchten in Halen ein

Am Totensonntag, punkt 19 Uhr wird sie wieder eingeschaltet: Die Weihnachtsbeleuchtung am Haus der Familie Hoffeld in Halen (hier eine Aufnahme aus dem vergangenen Jahr) ist noch einmal um knapp 6000 LED-Lichter erweitert worden. In der Adventszeit planen die Hoffelds zudem den Ausschank von Punsch und Glühwein.

Archiv/Erna Berg

Lotte. Der Startschuss für die Adventszeit fällt bei Familie Hoffeld immer am Totensonntag. Dann schalten die Halener ihre Weihnachtsbeleuchtung ein.

Punkt 19 Uhr werden am kommenden Sonntag die Lichter eingeschaltet. Wer gerade zu der Zeit an der Achmerstraße vorbeikommt, kann das Leuchten in der Dunkelheit voller Staunen miterleben. „Auf mehrfache Nachfrage von Besuchern des Weihnacht