Lange durchgehalten: Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es nach den Herbstferien 2021 die erste Infektion bei den Wersener Grundschülern.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Wegen Corona-Fällen musste kürzlich eine Klasse der Grundschule in Alt-Lotte in Quarantäne. Die Leiterinnen der drei Grundschulen der Gemeinde bleiben dennoch relativ gelassen. Trotz der in NRW aufgehobenen Maskenpflicht im Unterricht appellieren sie an Schüler und Eltern, dass die Kinder den Mund-Nasen-Schutz weiter tragen sollen.

Abstandhalten, regelmäßiges Lüften, zwei Lolli-Tests pro Woche – die Hygienemaßnahmen sind bei Schülern und Lehrern der Lotter Grundschulen fest verankert. Dennoch konnte – und kann – nicht gänzlich verhindert werden, dass sich&nb