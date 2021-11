Bei Anruf Betrug: Im Kreis Steinfurt wurden gestern zahlreiche Senioren von vermeintlichen Polizisten angerufen.

Symbolbild: dpa

Kreis Steinfurt/Lotte. Die Polizei im Kreis Steinfurt hat mehrere Anrufe falscher Polizisten im gesamten Kreisgebiet registriert.

Wie die Polizei mitteilt, versuchten Betrüger am gestrigen Montag, 8. November, mehrfach, Senioren am Telefon Informationen über sensible Daten zu entlocken oder mit angeblichen Geschichten über Einbrüche in der Nachbarschaft nervös zu