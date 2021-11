Polizei blitzt bei Kontrolle auf Straße "Zum Attersee" in Lotte Temposünder

Halten Piktogramme vom Rasen ab? In der Straße "Zum Attersee" in Lotte-Wersen sollen sie Verkehrsteilnehmer bald darauf hinweisen, dass dort Tempo 30 gilt. (Symbolbild)

Andreas Arnold/dpa

Lotte. Die Raserei an der Straße "Zum Attersee" in Lotte ist Anwohnern und Politik schon seit langer Zeit ein Dorn im Auge. Jetzt hat die Polizei die Strecke kontrolliert: 57 von 369 Fahrern waren zu schnell unterwegs.

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Steinfurt hat am 5. November in der Zeit von 10.15 bis 15.00 Uhr an der Straße "Zum Attersee" sogenannte Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. "Insgesamt sind 369 Fahrzeuge gemessen worden. Bei d