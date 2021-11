An der Grundschule Lotte hat es zuletzt mehrere Corona-Fälle gegeben. (Archivbild)

Ursula Holtgrewe

Lotte . An der Grundschule Lotte hat es in den vergangenen beiden Wochen eine Häufung von Corona-Fällen gegeben. In drei Klassen traten Infektionen auf. Aktuell entspannt sich die Lage offenbar wieder.

Schulleiterin Mechthild Athmer bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass es nach den Herbstferien bislang zehn Infektionen an der Grundschule in Alt-Lotte gegeben habe. In der ersten Woche nach den Ferien gab es in einer Klasse gleich