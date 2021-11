Bürens Leon Höfner (im weißen Trikot mit der Nummer 24) stieg am höchsten und erzielte das 1:0 mit dem Halbzeitpfiff.

Rolf Grundke

Lotte. In der Herren-Kreisliga A schlug der SV Büren am Mittwochabend in einem Nachholspiel den SC Halen in einem Offensivfeuerwerk beider Mannschaften mit 5:2. Damit kletterte der SV Büren wieder an die Tabellenspitze.

Den Torreigen eröffnete Bürens Leon Höfner nach einer spannenden ersten Hälfte in der 45. Minute, als er nach einer Ecke von Sahin Günana im Strafraum in einem Pulk höher stieg als alle anderen und dem Ball mit einem wuchtigen Kopfstoß die