"Bitte frühzeitig einen Abholzettel besorgen", hat Julian Brüggemann Lotter Bürgern auch im letzten Jahr empfohlen.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Am Samstag, 8. Januar 2022, sammelt die Jugendfeuerwehr in der Gemeinde Lotte abgefeierte Weihnachtsbäume ein. Abholzettel dafür gibt es auch diesmal an einigen Terminen und Orten in Lotte.

Die Aktion sei aufgrund der Erfahrungen im Vorjahr angepasst worden, berichtet Jugendfeuerwehrwart Julian Brüggemann. Diesmal biete der Feuerwehrnachwuchs jeweils am Montag und am Samstag die Abholzettel an zentralen Orten in Lotte an. Kli