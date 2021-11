Hier hat der Wind Eichenlaub in den Rinnstein geweht. Das ist nicht zu verhindern. Laub vom Fußweg auf die Straße zu fegen, ist verboten.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Spätestens mit dem ersten Frost fällt ein Großteil des Laubes auf Boden und Rasen, auf Gehwege und Straßen. Wohin mit der herbstbunten Pracht? Wir fragten im Lotter Umweltamt nach.

Das ist verbotenVerboten sei es, Laub an Feldrändern, in Gräben, im Wald also überhaupt wild in der Natur zu entsorgen, erklärt Lottes Umweltbeauftragte Ursula Wilm-Chemnitz. Auch komme es immer wieder vor, dass große Laubmengen von den Gru