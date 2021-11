Lotter Politik muss bei Baugebietsplanung am Schafwinkel umdenken

Das Baugebiet Schafwinkel in Lotte Büren: Nachdem der Ausschuss für Ortsentwicklung die Änderungen in der Bauplanung und die Maßnahmen zum besonderen Schutz der Fledermaus im angrenzenden Wald beschlossen hat, kann verutlich bereits im Frühjahr 2022 mit der Erschließung des Baugebietes begonnen werden.

Friedrich Schönhoff

Lotte. Der Ausschuss für Ortsentwicklung (AOE) in Lotte musste auf einer Sondersitzung über den Schutz von Fledermäusen im Baugebiet Schafwinkel in Büren beraten. Diese kommen laut Gutachten im angrenzenden Wald in besonderer Vielfalt vor.

Dabei hatte das erfahrene Stadtentwicklungsunternehmen NRW.Urban, als hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen des Landes NRW aufgrund eines Gutachtens bereits zahlreiche Schutzmaßnahmen, wie die Festsetzung der Lichtintensität im Baugebi