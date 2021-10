Mirko Baune (links) und Marius Moormann legten in der ersten Halbzeit mit ihren Toren den Grundstein für den 6:0 Sieg der Mettinger gegen Lottes U23.

Rolf Grundke

Westerkappeln. In der Herren Fußball-Kreisliga A ist Eintracht Mettingen zu einem ungefährdeten 6:0 Sieg über die U23 der Sportfreunde Lotte gekommen und egalisierte damit den Ausrutscher gegen SC Dörenthe vom vorherigen Wochenende. Der Sieg bringt der Mannschaft von Trainer Michael Pötter die erneute Tabellenführung.

In Abwesenheit von Trainer Daniel Solbach konnten die Sportfreunde gegen das nächste Topteam der Liga die Überraschung vom vorherigen Wochenende nicht wiederholen und offenbarten erneut große Probleme in der Defensivleistung. Gegen Büren no