Kinderland-Kita in Lotte-Büren zur Hälfte mit Männern besetzt

Janek Friesel, Jan Kinnert und Einrichtungsleiter Martin Bock (von links) sind die Männer im Kinderland Lotte-Büren. Unter den festangestellten Mitarbeiten gibt es auch drei Frauen. Noch ist diese paritätische Besetzung eher eine Ausnahme, doch arbeitet der Kreisverband Steinfurt von „Lernen fördern“ daran, den Anteil männlicher Erzieher zu erhöhen.

Andreas Wenk

Lotte. Männer gehören derzeit zu einer Minderheit unter den Erziehern in Kitas. Anders im Kinderland in Lotte-Büren. Dort gibt es seit Mitte Juli drei männliche Kollegen - eine Quote von Seltenheitswert.

Zufall sei das nicht, dass ausgerechnet in seiner Einrichtung drei Frauen und drei Männer fest angestellt sind, sagt Kita-Leiter Martin Bock. Dem Kinderland und der Dachorganisation „Lernen fördern“ - einem Verein mit dem Ziel, inklusives L