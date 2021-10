Mit insgesamt acht elektrischen Luftfiltern sind jetzt die beiden Lotter Awo-Kitas ausgestattet worden. Kerstin Kocher, Abteilungsleiterin Kindertageseinrichtungen im zuständigen Awo-Unterbezirk, präsentiert eines der Geräte.

Awo/Marco Stepniak

Lotte. Husten, Schnupfen, Covid-19 – das Infektionsrisiko steigt in Herbst und Winter. Deswegen stehen nun in allen acht Gruppenräumen der beiden Lotter Awo-Kitas mobile Luftfiltergeräte.

Was für manche Schulen und Kindergärten noch diskussionswürdig ist, hat der Awo-Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen auf den Weg gebracht: effiziente Luftfiltergeräte in den Kitas - auch in Alt-Lotte und Halen.Weitere Corona-Schließungen