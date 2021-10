Verborgene Schätze finden: Flohmarkt am Sonntag in Lotte

In gut erhaltener Kinderkleidung stöberte Schnäppchenjägern Sabine Horstmann beim Trödelmarkt im Juli gern. (Archivbild)

Ursula Holtgrewe

Lotte. Ein Trödelmarkt und Kunsthandwerkermarkt findet diesen Sonntag, 17. Oktober, auf dem Parkplatz vom Adler-Modemarkt in Lotte statt.

In der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr können Besucher stöbern und das ein oder andere Schnäppchen machen. Der Markt befindet sich an der Straße im „Teichweg“ in Lotte.Der Veranstalter bittet um Einhaltung der ausgewiesenen Maskenpflicht (medizi