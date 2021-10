Den fünf Männern, zwei davon aus Lotte, wird vorgeworfen, kriminelle Geschäfte mit Zigaretten betrieben zu haben. Sie müssen sich derzeit vor dem Landgericht Münster verantworten. (Symbolfoto)

Julian Stratenschulte/dpa

Münster/Lotte. Dem Staat sollen mindestens 950.000 Euro an Tabaksteuer durch die Lappen gegangen sein. Fünf Angeklagten, zwei davon aus Lotte, wird vorgeworfen, kriminelle Geschäfte mit Zigaretten betrieben zu haben. Deshalb müssen sie sich vor dem Landgericht Münster verantworten.

Stangenweise hätten sie die Rauchwaren an den Verbraucher gebracht, so der Vorwurf. Im zweiten Anlauf will die Wirtschaftsstrafkammer die Bezugsquellen der Angeklagten genannt haben und Informationen über die Hintermänner in Erfahrung bring