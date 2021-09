Eintracht Mettingen nach Sieg in Ibbenbüren weiter ungeschlagen

Florian Lagemann (rotes Trikot) wird gleich von drei ISV-Spielern bearbeitet.

Rolf Grundke

Mettingen/Lotte. In der Herren Kreisliga A gewinnt Eintracht Mettingen gegen die Reserve der Ibbenbürener Spielvereinigung (ISV) das vierte Spiel in Folge und setzt sich punktgleich mit Dreierwalde und SV Büren an die Spitze der Tabelle.

Allerdings dauerte es schon sehr lange, bis die Eintracht richtig ins Spiel fand, die ISV II war in den ersten 30 Minuten sehr präsent in den Zweikämpfen und tat für den Spielaufbau mehr als der Gastgeber. Mettingens Trainer Michael Pötter