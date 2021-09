Die wenigen Minuten Wartezeit nehmen die Lotter Bürger am sonnigen Spätsommertag vor dem Urnengang im Haus Hehwerth gelassen in Kauf.

Ursula Holtgrewe

Lotte. In acht Wahllokalen der Gemeinde Lotte, der zum Wahlkreis Steinfurt III gehört, standen die Bürger am Sonntag teils Schlange, um ihre Stimmen zur Bundestagswahl abzugeben. Wie war es in Alt-Lotte?

Das sonnige Spätsommerwetter nutzten viele Lotter Bürger zum Wahlspaziergang. Wegen der Hygienevorschriften war die Personenzahl in den Wahlräumen limitiert. Daher standen Wähler nach 10 Uhr ab und zu vorm Haus Hehwerth und vor der Grundsch