Am Tag nach der blutigen Auseinandersetzung hatten Ermittler am Tatort in Tecklenburg Spuren gesichert.

NWM-TV

Tecklenburg. Nach der Messerattacke am Dienstag in Tecklenburg hat die Polizei am Freitag zwei Männer aus Lengerich festgenommen. Es deutet sich an, dass die Tat dem Drogenmilieu zuzuordnen ist.

Am Dienstagabend war auf dem Gelände der Hauptschule am Howesträßchen in Tecklenburg ein 20-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden, ein 17-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. "Nach den bisherigen Ermittlungen sind die Bes