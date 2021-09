Hier können Bürger in Lotte kostenlos Laub abgeben

Das Laub, das in den kommenden Wochen von den Bäumen fällt, darf nicht auf die Straße oder den Gehweg gefegt werden.

dpa/Felix Kästle

Lotte. Es ist Herbst und das Laub fällt massenweise von den Bäumen. Viele Gartenbesitzer werden der Menge kaum Herr. Die Gemeinde Lotte macht daher ein Angebot.

In einer Pressemitteilung beklagt die Gemeinde Lotte, dass es immer wieder vorkommt, dass Laub in großen Mengen von den Grundstücken auf die Straße oder in den Rinnstein gekehrt wird. Das sei nicht nur ärgerlich, da es die Abflüsse verstopf