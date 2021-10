Diese Bäcker in Lotte öffnen am Tag der Deutschen Einheit

Auch am Tag der Deutschen Einheit müssen die Bürger Lottes nicht auf frische Brötchen auf dem Frühstückstisch verzichten. (Symbolbild)

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Lotte. Wer am 3. Oktober 2021, dem Tag der Deutschen Einheit, nicht auf ein ausgiebiges Frühstück inklusive frischen Brötchen verzichten möchte, sollte wissen, welche Bäcker geöffnet haben. Hier eine Übersicht zu den Öffnungszeiten in Lotte.

Zwar haben am Tag der Deutschen Einheit in diesem Jahr nicht alle Bäckereien in Lotte geöffnet, dennoch kann man bei einigen frische Brötchen bekommen.Öffnungszeiten der Bäcker in Lotte am 3. Oktober 2021JustusErnst-Lück-Platz: 8 bis 11 Uhr