Jeder Stromzähler ist mit einer individuellen Zählernummer ausgestattet. Dabei handelt es sich um sensible Daten, die nicht am Telefon herausgegeben werden sollten.

dpa/Sina Schuldt

Tecklenburger Land . Auf dubiose Machenschaften am Telefon machen die Stadtwerke Tecklenburger Land aufmerksam. So sind in jüngster Zeit mehrere Fälle aufgetreten, in denen Anrufer versucht haben, die Stromzählernummer von Anschlussnehmern zu erfragen.

Dabei wurde der Eindruck erweckt, der Anrufer sei für die Stadtwerke Tecklenburger Land beziehungsweise deren Netzgesellschaft, SWTE Netz, aktiv, teilen die Stadtwerke Tecklenburger Land in einer Pressemitteilung mit. Bei diesen Anrufen han