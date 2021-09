Augrund von Sanierungsarbeiten kommt es zu Straßensperrungen im Bereich Merschweg in Lotte. (Symbolbild)

dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Lotte. Am Montag, 27. September, wird in Lotte mit der Deckensanierung des Merschwegs zwischen der Bahnhofstraße und der Krümpelstraße begonnen. Betroffen sind auch die angrenzenden Straßen Pappelweg, Birkenweg und Lindenweg.

Die Arbeiten werden am Montag mit dem Aufbau der Verkehrssicherung beginnen, schreibt die Gemeinde Lotte in einer Pressemitteilung. Ab Dienstag, 28. September, wird die vorhandene Asphaltdecke abgefräst und die Rinne an verschiedenen