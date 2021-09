Georg Pelz freut sich über die Glückwünsche von Martina Cord, die in der Nachbarschaft den Edeka-Markt betreibt. Gemeinsam schafften es die beiden Märkte, die Kaufkraftbindung in Lotte vom letzten Platz im Kreis Steinfurt ins gesicherte Mittelfeld zu führen.

Friedrich Schönhoff

Lotte. Vor 25 Jahren wurde der Aldi-Markt in Alt-Lotte eröffnet, ebenso lange ist Filialleiter Georg Pelz dabei. Wie hat der Discounter den Ort geprägt, wie hat sich das Einkaufsverhalten der Bürger verändert? Eine Spurensuche.

Aldi im Wandel der Zeit In seinen 25 Jahren vor Ort haben Pelz und seine Mitarbeiter viele Änderungen miterlebt: Umbauten und Standortwechsel, zwischenzeitlich einen Zeltverkauf an der Bahnhofstraße, dann der Umzug in den Neubau an der Jahn