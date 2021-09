Mosterei in Tecklenburg nimmt Äpfel an

An jeweils zwei Terminen im September und Oktober können Gartenbesitzer ihre Äpfel zum Vermosten ans Waldfreibad bringen.

ANTL

Tecklenburg. Die Äpfel auf den Bäumen sind reif. Wer der Menge an Früchten an seinen Bäumen nicht Herr werden kann, der kann sie zum Mosten am Waldfreibad in Tecklenburg abgeben. Die Anlieferung wird sogar entlohnt.

Wie in jedem Jahr ruft die Arbeitsgemeinschaft für den Naturschutz im Tecklenburger Land (ANTL) wieder zur Anlieferung von Äpfeln für die Vermostung auf. Die Äpfel müssen nicht makellos sein, aber frei von faulen Früchten, Blättern und Stei