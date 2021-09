Was hat es mit den mauselochgroßen Öffnungen im Gehweg in Alt-Lotte auf sich?

Mauselöcher in den Gehwegplatten? Dafür gibt es eine Erklärung.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Klein wie Mauselöcher sind die Öffnungen in den Gehwegplatten an Alt-Lottes Cappelner Straße. Wer hat sie gebohrt und warum?

Ein wenig eigentümlich sehen die Bohrungen in dem schmalen Grünstreifen und in den Plattenfugen nahe der Pflanzteller der Jahrzehnte alten Ulmen schon aus. Vermutlich hätte der Künstler Banksy viele Ideen, wie er auch in Lotte die Löcher hu