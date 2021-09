Der Kreis Steinfurt sucht Botschafter, die Menschen das sensible Gleichgewicht der verschiedenen Arten in der Natur näher bringen. (Symbolbild)

dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Steinfurt. Die Biodiversitätsbeauftragten des Kreises Steinfurt suchen naturverbundene Menschen, die sich für die heimische Artenvielfalt engagieren möchten.

Für interessierte "Biodiversitäts-Botschafter" bietet die untere Naturschutzbehörde mit dem Verein "Natur unterwegs" am Samstag, 25. September, von 10 bis 15 Uhr, einen Workshop in Westerkappeln an, heißt es in einer Pressemitteilung des Kr