Bücherflohmarkt am Samstag, 11. September, in Ibbenbüren

Die Auswahl beim Bücherflohmarkt in Ibbenbüren ist groß.

JRK Ibbenbüren

Ibbenbüren. Auch alte Bücher sind neu, und zwar für denjenigen, der sie noch nicht gelesen hat. Am 11. September haben Leseratten die Möglichkeit, neue alte Bücher zu einem günstigen Preis zu ergattern.

Am Samstag, 11. September, öffnet der Bücherflohmarkt von 9 bis 16 Uhr auf dem Alten Posthof in Ibbenbüren seine Pforten und hofft auf zahlreiche Schnäppchen-Jäger, heißt es in einer Pressemitteilung der Jugendrotkreuz-Ortsleitung Ibbenbüre