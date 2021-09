Hightech statt Kreidetafel: Blick in den Neubau der Lotter Grundschule

Mitglieder des Ausschusses für Gebäudemanagement der Gemeinde Lotte besichtigen die in Erdfarbe gehaltene und doch bunte Außenansicht der Grundschule in Alt-Lotte von der Hambrinkstraße aus.

Friedrich Schönhoff

Lotte. Die Kreidetafel hat ausgedient. Schüler der Grundschule in Lotte bekommen neue digitalisierte Klassenräume. Ergonomisch geformte Stühle sollen die Konzentration erhöhen. Ein Blick in den Neubau der Grundschule an der Osnabrücker Straße.

Was gehört zum Standard eines modernen Schulgebäudes und welche Technik darf nicht fehlen? „Die Basis bilden helle und freundlich gestaltete Räume,“ sagt Jörg Krause vom Architektenbüro Krause aus Mettingen bei einem Rundgang mit Loka