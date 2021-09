Ramin Elahi (links) besorgte für Lottes U 23 den wichtigen Ausgleich beim 3:1-Erfolg bei der Reserve von Teuto Riesenbeck.

Rolf Grundke

Lotte/Westerkappeln. Die U 23 der Sportfreunde Lotte ist mit einem Sieg in die neue Runde gestartet. In Teuto Riesenbeck wartet nun aber eines der Schwergewichte auf die Blau-Weißen. Unterdessen will der SC Halen nach der schwachen Vorstellung gegen Saerbeck im Heimspiel gegen Riesenbeck II ein anderes Gesicht zeigen.

SF Lotte U 23 - Teuto Riesenbeck So., 13.30 Uhr"Spiel gedreht und am Ende einen verdienten Sieg eingefahren", so lautete das Fazit von Lottes Co-Trainer Dennis Paesler nach dem 3:1-Erfolg bei Teuto Riesenbeck II. Die anstehende Aufgabe gege