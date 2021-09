Kreisliga B: Bürens Reserve will Westerkappeln ärgern

Entschlossen gibt sich Nino Lücke, Trainer des SV Büren II, der mit seiner Truppe den Favoriten Westerkappeln ärgern will.

Rolf Grundke

Lotte/Westerkappeln. In Westerkappeln steigt in der Kreisliga B2 das Nachbarschaftsduell gegen die Zweitvertretung des SV Büren, die sich beim Aufstiegsanwärter durchaus etwas ausrechnet. Derweil will die Reserve des SC Halen nach dem Auftakterfolg bei GW Lengerich nun auch vor dem eigenen Anhang jubeln.

Kreisliga B2:SC Halen II - BSV Leeden-Ledde 13.15 UhrZum Auftakt der neuen Saison haben die Halener die guten Eindrücke der Vorbereitung bestätigt und einen 2:1-Erfolg bei GW Lengerich eingefahren. Beide Tore gingen auf das Konto von Spiele