Kreis Steinfurt impft in sechs Berufskollegs des Kreises gegen Corona

Der Kreis Steinfurt organisiert Impfaktionen in sechs Berufskollegs des Kreises. (Symbolfoto)

David Ebener

Steinfurt/Lotte. Alle Schüler der sechs Berufskollegs des Kreises Steinfurt in Ibbenbüren, Rheine und Steinfurt haben in den kommenden Wochen die Möglichkeit, sich direkt vor Ort gegen Corona impfen zu lassen.

Mobile Teams des Impfzentrums sind ab Montag, 30. August, im Rahmen mehrerer Impfaktionen unterwegs, kündigt der Kreis Steinfurt in einer Mitteilung an. "Auch alle Schülerinnen und Schüler, die als Auszubildende an den Impftagen eigentlich