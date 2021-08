In der Nachspielzeit fällt doch noch der Ausgleich für Büren: Leon Höfner (Nr. 24) ballt die Fäuste, Teamkollege Sahin Günana (Nr. 27) holt den Ball aus dem Netz.

Rolf Grundke

Lotte/Westerkappeln. Am ersten Spieltag der Kreisliga A haben sich die Aufstiegsanwärter SV Büren und Eintracht Mettingen beim 2:2 (1:1) in einer temporeichen, aber keineswegs hochklassigen Partie verdientermaßen die Punkte geteilt. Bürens Neuzugang Yannick Persson wurde in der Schlussphase vom Pechvogel zum Helden.

Während Bürens Trainer Marcel Czichowski in Innenverteidiger Yannick Persson, Flügelspieler Pablo Andrade und Rückkehrer Eduard Keib drei Neuzugänge in die Startelf beorderte, ging sein Gegenüber Michael Pötter das erste Ligaspiel der neuen