Pawel Szczotko (rechts) will mit dem SC Halen II bei GW Lengerich an die guten Leistungen der Vorbereitung anknüpfen

Rolf Grundke

Lotte/Westerkappeln. Am 1. Spieltag der Kreisliga B will die Reserve des SC Halen bei GW Lengerich die Eindrücke der Vorbereitung bestätigen, während für Westerkappelns Trainer Jens Hollmann der Auftakt in Leeden auch persönlich eine gewisse Brisanz hat.

Kreisliga B1TuS Recke II - Eintracht Mettingen II So., 13.15 Uhr Die Partie bei der spielstarken Recker Reserve ist die Pflichtspielpremiere für Mettingens neuen Trainer Pascal Heemann. Die Aufgabe ist durchaus knifflig, denn beide Mannscha