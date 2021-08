Bürens Neuzugang Yannick Persson (rechts) soll die Abwehr stabilisieren. Im Heimspiel gegen Eintracht Mettingen dürfte einiges an Arbeit auf ihn zukommen.

Rolf Grundke

Lotte/Westerkappeln. Zwei Teams, ein Ziel: Zum Saisonstart der Kreisliga A treffen Büren und Eintracht Mettingen aufeinander, die zum Kreis der Aufstiegsfavoriten zählen. Lottes U23, SC Halen und SC VelpeSüd müssen derweil auswärts ran. Eine Vorschau auf den ersten Spieltag.

Teuto Riesenbeck II - SF Lotte U23 So., 13.15 UhrDie Lotter-Kreuz-Kicker treten zum Saisonauftakt in der Oase-Arena bei Teuto Riesenbeck II an. Die Generalprobe bei Greven 09 II (0:4) ist für die Blau-Weißen am vergangenen Wochenende ordent