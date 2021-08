Die Polizei warnt vor falschen Mahnungen im Kreis Steinfurt. (Symbolbild)

Lotte. Weil sie sich angeblich für einen Jackpot angemeldet hatten, erhalten mehrere Bürger aus dem Kreis Steinfurt in den vergangenen Wochen Mahnungen eines Inkassounternehmen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

In dem Brief wird den Personen mitgeteilt, dass sie sich beim Eurowin24-EuroJackpot 6/49 angemeldet und eine ausstehende Forderung noch nicht bezahlt hätten. In den meisten Fällen, die angezeigt worden seien, handele es sich um eine Summe v