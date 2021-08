Einschulung in der Grundschule Wersen unter Corona-Bedingungen: Schulleiterin Bettina Middeldorff bereitet den Erstklässlern trotz Maskenpflicht und Abstandsregelung ein herzliches Willkommen.

Anke Herbers-Gehrs

Lotte. In Nordrhein-Westfalen hat die Schule wieder begonnen – es ist schon das zweite Jahr, in dem die Erstklässler ihre Schule nur mit Maske und Test kennenlernen. Wie unter diesen Bedingungen eine Einschulung vonstatten geht, konnten wir am Beispiel der Grundschule in Wersen miterleben.

Zwei erste Klassen starteten heute in der Grundschule in Wersen – üblicherweise hätten die 46 Kinder eine gemeinsame Einschulungsfeier gehabt, zu der auch Opa, Oma, Paten eingeladen gewesen wären. Das geht alles wegen der Corona-Pandemie ni