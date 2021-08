Auch Kinder ab 12 Jahren können jetzt zu den regulären Öffnungszeiten des Impfzentrums am FMO geimpft werden. (Symbolbild)

dpa/Fabian Sommer

Lotte/Westerkappeln. Nachdem sich die Ständige Impfkommission (STIKO) vergangenen Montag, 17. August, für eine allgemeine Impfempfehlung für alle 12- bis 17-Jährigen ausspricht, kündigt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW mit dem Ministerium für Schule und Bildung an, umgehend per Erlass dafür sorgen, dass alle Impfzentren entsprechende Impfangebote schaffen. Der Kreis Steinfurt hat bereits reagiert.

Ab sofort sind Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren im Impfzentrum des Kreises Steinfurt am Flughafen Münster-Osnabrück in Greven ohne vorherige Terminvereinbarung zu den regulären Öffnungszeiten möglich, teilt der Kreis Stei