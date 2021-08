Vergangenes Mal wurde die Impfaktion im Lotter Rathaus von insgesamt 107 Impfwilligen angenommen.

Archiv/Ursula Holtgrewe

Lotte. In Lotte steht ein weiterer öffentlicher Termin zur Corona-Impfung an. Am 25. August besteht sowohl die Möglichkeit zur Zweit-, als auch zur Erstimpfung.

Die erste Impfaktion in Lotte war am Mittwoch, 4. August. Insgesamt 107 Impfwillige nahmen das Angebot zur Erst- oder Zweitimpfung ohne Anmeldetermin seinerzeit wahr. Nach Angaben der Gemeinde konnten die mobilen Impfteams des Kreises